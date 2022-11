Deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und Bundesjugendring laden junge Menschen zur Konferenz über Demokratie in Krisenzeiten ein

Die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PVER) richtet gemeinsam mit dem Deutschen Bundesjugendring am 1. Dezember 2022 eine Konferenz mit internationalen Jugendvertretern im Deutschen Bundestag aus.



An der Konferenz mit dem Titel „Demokratie und Menschenrechte in Krisenzeiten – Der Beitrag junger Menschen in Europa“ nehmen mehr als 60 Vertreterinnen und Vertreter aus 25 Mitglieds- und Beobachterstaaten des Europarates teil. Sie diskutieren mit den Mitgliedern der deutschen PVER-Delegation Themen wie die Bewältigung von Gesundheitskrisen, Kriege und militärische Auseinandersetzungen sowie die Einschränkung zivilgesellschaftlichen Handelns durch Regierungen. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Frage gelegt, welche Rolle junge Menschen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen wahrnehmen können.



Die Konferenz wird von Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz, dem Leiter der deutschen PVER-Delegation, Abg. Frank Schwabe, und der Leiterin der Jugendabteilung im Europarat, Antje Rothemund, eröffnet. Die jungen Teilnehmenden erarbeiten im Laufe des Konferenztages eine Schlusserklärung mit Forderungen an die Politik, die den Abgeordneten vorgestellt wird.



Hinweise für Medienvertreter:



Medienvertreter sind zur Eröffnung der Konferenz um 10 Uhr im Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600 herzlich eingeladen. Es gibt Gelegenheit für Auftaktbilder. Anschließend, um 10.30 Uhr, findet der Bildtermin mit allen Konferenzteilnehmenden („Familienfoto“) auf der Treppe West im Paul-Löbe-Haus statt.



Auch zur Präsentation der Abschlusserklärung um 18 Uhr sind Medienvertreter herzlich eingeladen (Paul-Löbe-Haus, Raum 2.600).



Es gilt die übliche Akkreditierung des Deutschen Bundestages. Informationen dazu finden Sie unter https://www.bundestag.de/presse/akkreditierung/.