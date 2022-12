Tourismusausschuss reist nach Marokko

Eine Delegation des Ausschusses für Tourismus reist vom 2. bis zum 7. Dezember nach Marokko. Dabei geht es den Abgeordneten neben tourismuspolitischen Fragen auch darum, nach einer Krise in den bilateralen Beziehungen die Zusammenarbeit auf parlamentarischer Ebene wieder im Sinne einer umfassenden Partnerschaft zu vertiefen.

In der Hauptstadt Rabat sind Gespräche mit der Ministerin für Tourismus, Handwerk, Sozial- und Solidarwirtschaft, Fatim-Zahra Ammor, der Ministerin für Wirtschaft und Finanzen, Nadia Fettah Alaoui sowie mit dem Vorsitzenden des Parlamentsausschusses für produktive Sektoren, Dr. Jamal Diwany, vorgesehen.

Bei Vertretern deutscher Reiseveranstalter möchte die Delegation ein möglichst umfassendes Bild über die Situation des Tourismus in Marokko erhalten.

Die Abgeordneten werden darüber hinaus Projekte der Tourismuswirtschaft besuchen, die mit deutschen Fördermitteln finanziert wurden. Dies ist zum einen ein Projekt zum Aufbau und zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus in der Region Souss Massa, das den Menschen auf dem Land Beschäftigung und Einkommen sichern soll. Zum anderen wird die Delegation in Agadir eine Hotelschule besuchen, die im Jahr 2008 in Kooperation mit ROBINSON und der damaligen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) eröffnet wurde. Im Zuge der Corona-Krise hat die Schule zur Sicherung der Arbeits- und Ausbildungsplätze deutsche Fördermittel erhalten.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Gülistan Yüksel (Ltg.), Stefan Zierke (beide SPD), Michael Donth (CDU/CSU), Stefan Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen), Nico Tippelt (FDP), Mike Moncsek (AfD) und Thomas Lutze (DIE LINKE.).