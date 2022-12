Bundestagspräsidentin Bas würdigt die Wahl Annemarie Rengers zur ersten Bundestagspräsidentin vor 50 Jahren

Am 13. Dezember 1972 wurde die Sozialdemokratin Annemarie Renger als erste Frau zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt. Weltweit stand damit erstmals eine Frau an der Spitze eines frei gewählten Parlaments.

Dazu erklärt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas: „Annemarie Renger erwarb sich schnell Anerkennung und Respekt im ganzen Bundestag, den sie mit einer natürlichen Autorität und mit Charme führte. Innerhalb eines Jahres nach Amtsantritt war sie bereits zur bekanntesten Politikerin in der Bundesrepublik geworden.“

„Wenn Frauen heute selbstverständlich und selbstbewusst ihren Platz in Politik und Gesellschaft wahrnehmen, verdanken wir dies auch Annemarie Renger, die sich um unsere parlamentarische Demokratie verdient gemacht hat“, betont Bundestagspräsidentin Bas.

Hinweis:

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird die Wahl der ersten Bundestagspräsidentin und das Wirken Annemarie Rengers am Donnerstag, 15. Dezember um 9 Uhr im Plenum des Bundestages (vor Eintritt in die Tagesordnung) würdigen.

Weitere Informationen zum Leben und politischen Wirken von Annemarie Renger finden Sie in einer aktuellen Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste unter https://www.bundestag.de/resource/blob/923984/afb59f41110dfa9ae68b8a77bcc84228/vor-50-Jahren-Renger-Bundestagspraesidentin-data.pdf.