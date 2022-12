Zeit: Mittwoch, 14. Dezember 2022, 16.30 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.800

Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ teilt mit:

In Deutschland sind derzeit etwa 29 Millionen Menschen ehrenamtlich engagiert. Die Gesellschaft und mit ihr die engagierten Menschen begegnen vielfältigen Veränderungen. Die Digitalisierung ist allgegenwärtig und prägt immer mehr Lebensbereiche. Insbesondere junge Menschen gestalten ihren Alltag zunehmend außerhalb tradierter Strukturen. Diese Entwicklungen betreffen und prägen auch das bürgerschaftliche Engagement. Junge Menschen sind unvermindert engagiert, nutzen für ihr Engagement jedoch keine festen Strukturen und häufig auch den digitalen Raum. Das Engagement passt sich diesen veränderten Rahmenbedingungen an, und auch etablierte Organisationen setzen vermehrt auf digitale Hilfsmittel und Angebote.

Mit dem Ziel, sich weiter über die aktuellen Entwicklungen und insbesondere die Auswirkungen auf das Engagement und die Engagierten zu informieren und das Thema der Veränderung aus verschiedenen Blickwinkeln zu diskutieren, wird sich der Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement mit dem Thema „Modernes Ehrenamt, non-formales Engagement und Digitalisierung“ befassen.

Im Rahmen der Sitzung wird ein öffentliches Fachgespräch stattfinden, zu dem die Abgeordneten

Prof. Dr. Jeanette Hofmann, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung,

Dr. Holger Krimmer, Zivilgesellschaft in Zahlen, Geschäftsführer,

Annika Rittmann, Fridays for Future, Pressesprecherin,

Dr. Nils Weichert, Deutschland sicher im Netz e.V., Leitung Bundesnetzwerk digitale Nachbarschaft,

als Sachverständige in den Unterausschuss eingeladen haben.

Die Sitzung wird aufgezeichnet und zeitversetzt am 15. Dezember 2022 um 20 Uhr im Parlamentsfernsehen und online übertragen. Sie ist anschließend in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar.

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung der Pressestelle. Informationen dazu finden Sie unter www.bundestag.de/akkreditierung.