Bundestagspräsidentin Bas würdigt Wolfgang Schäuble anlässlich seiner 50jährigen Bundestagsmitgliedschaft

Als der 7. Deutsche Bundestag am 13. Dezember 1972 zur konstituierenden Sitzung zusammentrat und Annemarie Renger zur ersten Präsidentin eines frei gewählten Parlaments wählte, war Wolfgang Schäuble zum ersten Mal als Abgeordneter im Plenarsaal dabei. Seitdem ist er ununterbrochen Mitglied des Parlaments und mit 50 Jahren Mitgliedschaft der am längsten amtierende Abgeordnete in der deutschen Parlamentsgeschichte. Er wurde in seinem Wahlkreis 14 Mal direkt gewählt und bekleidete von 2017 bis 2021 das Amt des Bundestagspräsidenten.

Dazu erklärt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas:

„Für Wolfgang Schäuble war diese historische Sitzung des Bundestages am 13. Dezember 1972 der Beginn seiner langen parlamentarischen Karriere. Seitdem vertritt er seinen Wahlkreis ununterbrochen im Deutschen Bundestag. Immer direkt gewählt. Das ist einmalig in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus.

Wolfgang Schäuble ist ein leidenschaftlicher Verfechter der repräsentativen Demokratie und kennt das Parlament aus verschiedenen Perspektiven – als einfacher Abgeordneter, Ausschussvorsitzender, Parlamentarischer Geschäftsführer, Fraktionschef, Oppositionsführer und als Bundestagspräsident. Wie nur wenige hat Wolfgang Schäuble die Geschichte unseres Landes in den vergangenen Jahrzehnten mitgeprägt – als Kanzleramtsminister, als Innenminister und Architekt der Deutschen Einheit sowie als Finanzminister in der Finanz- und Eurokrise. Vor allem aber als großer Europäer, der sich mit unverminderter Kraft für die Einheit Europas einsetzt.“

Hinweise:

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird die 50jährige Bundestagsmitgliedschaft von Wolfgang Schäuble am Donnerstag, 15. Dezember 2022 um 9 Uhr im Plenum würdigen (vor Eintritt in die Tagesordnung).

Am selben Tag, den 15. Dezember, um 15.30 Uhr wird Bundestagspräsidentin Bas ein Porträt ihres Amtsvorgängers in der Galerie der Bundestagspräsidenten im Paul-Löbe-Haus einweihen. Wolfgang Schäuble und der Maler Christoph Bouet werden anwesend sein.

Die Galerie der Bundestagspräsidenten und -präsidentinnen versammelt Bildnisse vom ersten Bundestagspräsidenten Erich Köhler (im Amt 1949–1950) bis Norbert Lammert (Bundestagspräsident 2005–2017), dessen Porträt im Jahr 2020 eingeweiht wurde.

Bundestagspräsident a.D. Wolfgang Schäuble wählte Christoph Bouet als Maler seines Porträts. Der 1974 in Halle (Saale) geborene und in Magdeburg lebende Künstler wurde vor allem durch Landschaften und Stillleben bekannt. Sein unverwechselbarer malerischer Duktus, der pastose Farbauftrag und die dichte Textur der Ölfarben kamen allerdings auch schon für Porträts zur Anwendung. So porträtierte Bouet Bundespräsident a.D. Joachim Gauck für die Galerie der Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger im Abgeordnetenhaus von Berlin (2019) und Hasso Plattner, Mitbegründer und Aufsichtsratsvorsitzender von SAP (2014). Ganz ohne Auftrag arbeitete Bouet an Porträts von Musikern und Komponisten. Er ist auch selbst als Komponist zeitgenössischer Country- und Folkmusik tätig. In der Liebe zur Musik treffen sich Bouet und Schäuble.



