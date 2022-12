Zeit: Donnerstag, 15. Dezember 2022, 10:00

Ort: Paul-Löbe-Haus (Spreeseite)

Bundestagsvizepräsidentin Özoğuz empfängt den Luciachor des Stockholmer Musikgymnasiums, der in Anwesenheit des schwedischen Botschafters Per Thöresson in diesem Jahr wieder schwedische und deutsche Weihnachtslieder im Paul-Löbe-Haus singen wird. Dieser schon traditionelle Auftritt in der Vorweihnachtszeit hatte, bedingt durch die Coronapandemie, in den vergangenen zwei Jahren ausfallen müssen.

Beim Luciafest, das am 13. Dezember gefeiert wird, wird der Heiligen Lucia gedacht. Die Geschichte des schwedischen Brauchs lässt sich bis ins 4. Jahrhundert zurückverfolgen. Mit ihm wird an die Märtyrerin Lucia von Syrakus erinnert, die der Legende nach Christen, die sich in römischen Katakomben versteckten, mit Essen versorgte. Um den Weg zu beleuchten, setzte sich die Wohltäterin einen Kranz aus Kerzen auf den Kopf. In Anlehnung an diese Überlieferung trägt der Kammerchor weiße Roben und Kerzen in den Händen.