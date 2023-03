Erklärung der Bundestagspräsidentin anlässlich der heutigen Aktion der Gruppe „Letzte Generation“ am Kunstwerk „Grundgesetz 49“

Am heutigen Samstag haben Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ in Berlin unweit des Reichstagsgebäudes das Kunstwerk „Grundgesetz 49“ des israelischen Künstlers Dani Karavan mit schwarzer Farbe begossen und Plakate darüber geklebt. Das Kunstwerk am Jakob-Kaiser-Haus besteht aus 19 Glasscheiben, auf die der Text der 19 Grundrechtsartikel des Grundgesetzes in ihrer Fassung von 1949 eingraviert ist.

Zu diesem Vorfall erklärt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas: „Mich hat die Nachricht von der heutigen Protest-Aktion nahe dem Deutschen Bundestag wirklich erschüttert. Ein Kunstwerk mit unserem Grundgesetz wurde beschmiert. Das empört mich und dafür fehlt mir jedes Verständnis. Das Kunstwerk “Grundgesetz 49„ steht als Mahnung, unsere Grundrechte zu achten und zu schützen. Dazu gehören auch die Grundrechte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das sind die Grundrechte, auf die sich die Demonstrantinnen und Demonstranten der “Letzten Generation„ gerade als Rechtfertigung bei ihren Aktionen selber stützen. Ich kann nur hoffen, dass die Glastafeln des Kunstwerks nicht nachhaltig beschädigt worden sind.“

Informationen zum Kunstwerk „Grundgesetz 49“ des Künstlers Dani Karavan finden sich unter: https://www.bundestag.de/besuche/kunst/kuenstler/karavan