Zeit: Montag, 27. März 2023, 17.00 Uhr

Ort: Reichstagsgebäude, Abgeordnetenlobby

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet am 27. März 2023 in der Abgeordnetenlobby des Reichstagsgebäudes die Ausstellung: „Odyssee einer Urkunde. Die Paulskirchenverfassung vom 28. März 1849 – Deutsche Geschichte(n) in einem Dokument“. Damit erinnert der Deutsche Bundestag an die Revolution von 1848/49 und die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. „Die Nachwirkungen der Revolution vor 175 Jahren waren enorm. Verfassungsrechtlich, politisch, gesellschaftlich. Sie lassen sich noch heute erkennen. Nicht zuletzt im Grundgesetz“, so die Bundestagspräsidentin. Der Bundespräsident wird bei der Eröffnung anwesend sein.

Als einmalige Leihgabe der Stiftung Deutsches Historisches Museum ist bis 3. April die fragile und wertvolle Originalurkunde der Reichsverfassung im Reichstagsgebäude ausgestellt. Da die Dauerausstellung des DHM aktuell geschlossen ist, wird dies 2023/24 die einzige öffentliche Präsentation der Verfassung sein.

Es sprechen Prof. Dr. Raphael Gross, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum, und der Historiker Prof. Dr. Theo Jung, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Die Ausstellung folgt der abenteuerlichen Geschichte der Verfassungsurkunde von 1849 bis heute. Auf der Spurensuche entsteht eine Objektbiografie als etwas ‚andere‘ Verfassungsgeschichte. Die Urkunde überdauerte Monarchien und Republiken, Diktaturen und Demokratien, wanderte von einem Ort zum nächsten, überquerte Landesgrenzen und ging durch erstaunlich viele Hände. Die Geschichte der vergangenen 175 Jahre hat so ihre Spuren auf dem Dokument hinterlassen. Sie machen es auf oft überraschende Weise zum Spiegel des wechselhaften Umgangs der Deutschen mit der Revolution von 1848/49.

Die Ausstellung zur Objektgeschichte ist bis 8. September 2023 zu sehen. Mehr Informationen unter www.bundestag.de/ausstellung/reichsverfassung.

Medienvertreter sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen. Informationen zur Akkreditierung finden Sie unter https://www.bundestag.de/presse/akkreditierung/