Eine Delegation des Haushaltsausschusses reist vom 14. bis zum 20. Mai 2023 zunächst nach New York und dann weiter in die Republik Chile, um sich über Budget-Fragen der internationalen Zusammenarbeit zu informieren.

Im Mittelpunkt des New York Besuches stehen die Haushaltszuwendungen Deutschlands an die Vereinten Nationen und deren Verwendung. Gleiches gilt für den Besuch in Chile, wo sich die Delegation über die Arbeit der europäischen Sternwarte, des Goethe-Instituts und der Außenhandelskammer informiert. Darüber hinaus wird der Fortschritt bei der Beseitigung der Schäden des verheerenden Erdbebens in Chile besichtigt. Im Jahr 2015 waren dabei auch Gebäude deutscher Einrichtungen in Santiago de Chile in Mitleidenschaft gezogen worden. Gespräche mit hochrangigen Vertretern des chilenischen Finanzministeriums und verschiedener politischer Stiftungen stehen ebenfalls auf dem Programm.