Bundestagspräsidentin Bas und Bundespräsident Steinmeier reisen am 26. und 27. November 2023 gemeinsam nach Israel. Am Sonntag werden beide nach der Ankunft von Knesset-Präsident Ohana in Tel Aviv begrüßt.

Bevor der Bundespräsident und die Bundestagspräsidentin zu einem Gespräch mit dem Präsidenten des Staates Israel, Jitzchak Herzog, zusammenkommen, ist auch eine gemeinsame Begegnung mit Angehörigen der von der radikal-islamischen Hamas entführten Geiseln geplant. „Alle Hoffnungen, auch meine, richten sich auf eine Einhaltung der vereinbarten Waffenruhe und auf die Vereinbarungen zur Freilassung der ersten Geiseln. Die Familienangehörigen, die ich zwei Mal empfangen habe, sehnen sich inständig danach, dass alle Geiseln zurückkehren“, erklärte Bas.

Am Montag besucht die Bundestagspräsidentin die Knesset in Jerusalem. Dort trifft sie den ehemaligen Präsidenten der Knesset und Vorsitzenden des Auswärtigen und Sicherheitsausschusses, Juli-Joel Edelstein. Am Montagnachmittag nimmt die Bundestagspräsidentin dann auf der Ehrentribüne als offizieller Gast an einer Plenarsitzung des israelischen Parlaments teil.