Irene Etzkorn übernimmt zum 1. Dezember 2023 die Leitung der Pressestelle des Deutschen Bundestages. Seit 2020 war sie für die Presse- und Medienarbeit der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Dr. Eva Högl, verantwortlich. Zuvor war Irene Etzkorn von 2011 bis 2020 als Referentin in der Pressestelle der SPD-Bundestagsfraktion tätig. Nach einem Studium der Politologie und Germanistik in Marburg und Freiburg absolvierte sie ein Volontariat bei der „Märkischen Allgemeinen“ in Potsdam und war rund zehn Jahre in Berlin bei Print- und TV-Medien im Journalismus beschäftigt.