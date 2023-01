BILDTERMINE: Bundestagspräsidentin Bas legt Kränze an Berliner Gedenkorten für im Nationalsozialismus verfolgte Homosexuelle nieder

Vor der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar, die in diesem Jahr schwerpunktmäßig den verfolgten Angehörigen sexueller Minderheiten gewidmet sein wird, wird Bundestagspräsidentin Bärbel Bas mit zwei Kranzniederlegungen in Berlin an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus erinnern.

Am Mittwoch, 25. Januar um 11.15 Uhr wird Bas Blumen an der Gedenktafel „Rosa Winkel“ am Nollendorfplatz niederlegen. Sie wird dort von Jörn Oltmann, dem Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, und Stefan Böltes, dem Vorsitzenden der Bezirksverordnetenversammlung, begleitet.

Anschließend, um 12.00 Uhr, wird die Bundestagspräsidentin zusammen mit der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Tiergarten besuchen und auch dort Blumen niederlegen.