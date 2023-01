Deutscher Bundestag beteiligt sich an der Gedenkkampagne #WeRemember

Der Deutsche Bundestag nimmt in diesem Jahr erneut an der internationalen Gedenkkampagne #WeRemember teil. Vom 23. bis 29. Januar steht ein 11 Meter langer, dreidimensionaler Schriftzug #WeRemember auf der Treppe des Westportals des Reichstagsgebäudes und macht so die Beteiligung des Parlaments nach außen sichtbar.

Bereits im vorigen Jahr nahm der Bundestag gemeinsam mit anderen nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament an der Gedenkkampagne des Jüdischen Weltkongresses und der UNESCO teil. Ziel des Projekts ist es, das Andenken an die sechs Millionen jüdischen Opfer des Nationalsozialismus zu wahren und durch das Posten von Fotos mit dem Schriftzug #WeRemember im Internet ein Zeichen gegen Antisemitismus, Hass und Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Das Präsidium des Deutschen Bundestages hat beschlossen, dass sich das deutsche Parlament dauerhaft an dieser Aktion beteiligen wird. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist Schirmfrau für den deutschen Teil der Kampagne.

Weitere Informationen über die Kampagne finden Sie unter https://weremember.worldjewishcongress.org.