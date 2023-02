Auswärtiger Ausschuss zu Gesprächen nach Japan und Südkorea

Unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Erndl (CDU/CSU) reist eine Delegation des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags vom 11. bis 16. Februar 2023 nach Japan und Südkorea.

Der Delegation gehören die Abgeordneten Michelle Müntefering (SPD), Dr. Nils Schmid (SPD), Jürgen Hardt (CDU/CSU), Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen), Ullrich Lechte (FDP), Matthias Moosdorf (AfD) und Sevim Dağdelen (Die LINKE) an.

Vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Entwicklung im Süd- und Ostchinesischen Meer soll die Reise dem politischen Austausch mit diesen beiden Wertepartnern des Westens sowie der Information der Abgeordneten über die geopolitische Lage in der Region dienen. Thematische Schwerpunkte sind unter anderem die Asien-Strategie der Bundesregierung, die Besitzansprüche Chinas in der ostchinesischen See und das militärische Verhalten Nordkoreas, insbesondere dessen atomares Aufrüsten. In beiden Ländern sind hierzu Gespräche mit Parlamentariern, Regierungsmitgliedern sowie Vertretern von Think Tanks und deutschen politischen Stiftungen geplant. Die Begegnungen sollen die bilateralen Beziehungen zu Japan und Südkorea stärken und Denkanstöße für die Außenpolitik Deutschlands im Hinblick auf den ostasiatischen Raum liefern.