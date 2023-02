EU-Ausschuss reist nach Dublin

Vom 14. Februar bis zum 16. Februar 2023 wird de EU Ausschuss eine Delegationsreise zu Gesprächen nach Dublin unternehmen, in deren Mittelpunkt die aktuellen Herausforderungen der Europäischen Union stehen.

Gesprächsthemen sind insbesondere die Außenbeziehungen der EU sowie Klima- und Energiefragen. Hierzu wird die Delegation zum einen Tánaiste und zugleich Außen- und Verteidigungsminister Micheáel Martin sowie den Minister für Umwelt- und Klimaschutz, Energie und Transport, Eamon Ryan, zu Gesprächen treffen. Zum anderen trifft sich die Delegation mit Mitgliedern der Irisch-Deutschen Parlamentariergruppe und Mitgliedern des Oireachtas-Ausschuesses für Angelegenheiten der Europäischen Union.

Ausführliche Hintergrundgespräche werden die Abgeordneten mit dem Institute for Interntional and European Affairs, dem Dublin City University Brexit Institute, der Deutsch-Irischen Handelskammer, dem Glencree Centre for Peace & Reconciliation, dem European Movement Ireland und dem Director EU-UK Unit des Irischen Auswärtigen Amtes führen. Im Verlauf der Reise wird die Delegation zudem mit dem Minister für Landwirtschaft, Ernährung und Fischerei, Charlie McConalogue sowie dem Bürgerrat für Biodiversitätsverlust zusammenkommen.

Über Handels- und Zollthemen wird sich die Delegation insbesondere mit dem Staatsminister für Förderung des Handels und digitalen Wandel, Dara Calleary im Ministerium für Unternehmen, Handel und Beschäftigung und mit Vertretern der Dublin Port Company austauschen.

Der Delegation besteht aus den Abgeordneten Dr. Anton Hofreiter (Ltg.), Chantal Kopf (beide BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Ariane Fäscher, Markus Töns (beide SPD), Detlef Seif (CDU/CSU), Valentin Abel (FDP) und Andrej Hunko (DIE LINKE).