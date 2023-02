Haushaltsausschuss reist nach Australien und Neuseeland

In der Zeit vom 17. bis 26. Februar 2023 reist eine Delegation des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages unter der Leitung des Abgeordneten Josef Rief (CDU/CSU) nach Australien und Neuseeland. Weitere Mitglieder der Delegation sind die Abgeordneten Esther Dilcher (SPD), Torsten Herbst (FDP) und Ulrike Schielke-Ziesing (AfD).

In Australien stehen der Umgang mit Naturkatastrophen wie Buschbränden und Überschwemmungen, die Themen Waldschutz und Waldumbau zur Klimaanpassung, Klimaresilienz von Nutzpflanzen sowie wirtschaftspolitische Fragestellungen und die bilateralen Beziehungen zu Australien im Mittelpunkt. Hierzu sind Gespräche mit hochrangigen Vertretern des Landwirtschaftsministeriums auf Bundestaatsebene und dem New South Wales Rural Firefighting Service geplant. Des Weiteren sind Gespräche mit Vertretern der Wirtschaft und der deutschen Außenhandelskammer sowie mit Repräsentanten von Umwelt- und Naturschutzorganisationen vorgesehen.

Der Besuch in Neuseeland dient der Festigung der bilateralen Beziehungen sowie dem inhaltlichen Austausch zu den Themen nachhaltige Forstwirtschaft im Angesicht des Klimawandels, Naturschutz, Speicherung von CO2 in Wäldern, Biodiversität und wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Neben dem Besuch einer Parlamentssitzung und dem Austausch mit neuseeländischen Parlamentariern sind Gespräche mit hochrangigen Vertretern des Ministry of Primary Industries, der Industrie und Forschungsreinrichtungen geplant.