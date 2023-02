Deutsch-Griechische Parlamentariergruppe begrüßt Unterstützung Griechenlands für die Opfer des Erdbebens in der Türkei

Die Deutsch-Griechische Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag teilt mit:

Die Mitglieder der Deutsch-Griechischen Parlamentariergruppe möchten ihr tiefes Mitgefühl für die Opfer der Erdbebenkatastrophe und deren Angehörige in der Türkei und in Syrien zum Ausdruck bringen. In Gedanken sind wir bei den Opfern und all jenen, die geliebte Menschen verloren haben. Das unermessliche Leid der Betroffenen geht uns als Mitgliedern der Deutsch-Griechischen Parlamentariergruppe besonders nahe.

Griechenland und die Türkei sind wirtschaftlich, aber vor allem kulturell eng miteinander verflochten. Bilder von griechischen Feuerwehrleuten, die gemeinsam mit türkischen Kolleg*innen Verletzte aus den Trümmern bergen, zeigen, dass beide Länder in schwierigen Zeiten zusammenrücken. Das gibt Hoffnung in diesen dunklen Stunden. Wir begrüßen es sehr, dass Griechenland eines der ersten Länder war, die vor Ort geholfen haben – trotz schwieriger politischer Beziehungen. In der Not muss die Region zusammenhalten.

Auch viele Familien in unseren Wahlkreisen und in ganz Deutschland sorgen sich um ihre Angehörigen in den betroffenen Regionen. Auch ihnen möchten wir unsere Verbundenheit und Solidarität versichern.