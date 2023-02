Bundestagspräsidentin Bas besucht Großbritannien

Eine Audienz bei König Charles III., Gespräche in beiden Kammern des britischen Parlaments und ein Gedenken an die jüdischen Kinder aus Deutschland und anderen Ländern, die Großbritannien vor 85 Jahren aufgenommen und vor dem Holocaust gerettet hatte: Das sind die Schwerpunkte der Reise, die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas am 22. und 23. Februar 2023 nach Großbritannien führen wird.

Bas wird im britischen Parlament mit Sir Lindsay Hoyle, dem Sprecher des britischen Unterhauses, zusammentreffen und an der Prime Minister’s Question Time teilnehmen, bei der sich der britische Regierungschef regelmäßig Fragen der Abgeordneten stellt. Geplant ist ebenfalls ein Gespräch mit dem Sprecher des Oberhauses, The Lord McFall of Alcluith.

König Charles III. wird die Bundestagspräsidentin am 22. Februar zu einer Audienz im Buckingham Palace empfangen.

Am 23. Februar wird Bas am Mahnmal „Kindertransport – Die Ankunft“ vor dem Bahnhof Liverpool Station an das Schicksal von über 10.000 Kindern erinnern, die 1938/39 aus Deutschland, Österreich und einigen anderen Ländern nach Großbritannien gebracht und vor Verfolgung durch Nationalsozialisten gerettet wurden. Das Mahnmal vor dem Bahnhof Liverpool Street – eine Bronzeskulptur des Bildhauers Frank Meisler – entstand 2006 auf Initiative von Prince Charles. Auch in anderen Städten, u.a. in Berlin vor dem Bahnhof Friedrichstrasse, erinnern Skulpturen an die britische Hilfe für die jüdischen, von den Nationalsozialisten verfolgten Kinder.

Bei dem Gedenken am Londoner Mahnmal wird die Bundestagspräsidentin von einigen Personen begleitet, die vor 85 Jahren selbst durch Kindertransporte gerettet wurden, sowie von Vertretern der Association of Jewish Refugees (AJR) und World Jewish Relief (WJR) sowie von dem Sonderbeauftragten der britischen Regierung für Post-Holocaust-Fragen, Lord Eric Pickles. HINWEIS: Bei diesem Programmpunkt besteht Gelegenheit für Bilder – Donnerstag, 23. Februar, 11 Uhr, Mahnmal am Bahnhof Liverpool Street.

Auf dem Programm der Bundestagspräsidentin steht zudem ein Besuch in der Wiener Holocaust Library, die die wissenschaftliche Aufarbeitung des Holocaust durch ihre Sammlung und Bildungsarbeit unterstützt.