Deutsch-Südasiatische Parlamentariergruppe besucht Nepal und Bangladesch

Vom 18. bis 26. Februar 2023 wird eine Delegation der Deutsch-Südasiatischen Parlamentariergruppe unter Leitung der Vorsitzenden, Abg. Renate Künast (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) nach Nepal und Bangladesch reisen. Die weiteren Delegationsmitglieder sind: Abg. Andreas Larem (SPD), Abg. Paul Lehrieder (CDU/CSU), Abg. Ria Schröder (FDP), Abg. Dr. Malte Kaufmann (AfD) und Dr. André Hahn (DIE LINKE.).





Die Delegationsreise dient vorrangig dem bilateralen parlamentarischen Austausch. Schwerpunkte der Reise werden Gespräche zur aktuellen politischen Lage in den besuchten Ländern sein. Inhaltlich soll es daneben um Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen der nachhaltigen Entwicklung, des Umwelt- und Ressourcenschutzes, aber auch der Menschenrechte und der Rechtstaatlichkeit gehen. In Bangladesch wird sich die Delegation außerdem mit den Bedingungen in der Textilindustrie befassen.