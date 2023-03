Gleichstellungspolitische Delegationsreise des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in die USA

Unter Leitung der Vorsitzenden des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ulrike Bahr (SPD), werden die Abgeordneten Leni Breymaier (SPD), Ariane Fäscher (SPD), Anne Janssen (CDU/CSU), Dorothee Bär (CDU/CSU), Ulle Schauws (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Nicole Bauer (FDP) und Gökay Akbulut (DIE LINKE.) vom 5. bis 10. März in die USA reisen.

Die Delegation wird vom 5. bis 9. März die 67. Frauenrechtskonferenz in New York besuchen und anschließend zu weiteren Gesprächen nach Washington reisen.

Die diesjährige Frauenrechtskonferenz steht unter dem Leitthema „Innovation, technologischer Wandel und digitale Bildung für Geschlechtergleichstellung“. Mit der Teilnahme an der Jahrestagung möchten die Ausschussmitglieder die Bedeutung dieser Themen unterstreichen und herausarbeiten, wie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am technologischen Wandel verbessert werden kann. Zudem wird die Delegation den Austausch mit weltweit tätigen Akteurinnen und Akteuren zur Gleichstellung der Geschlechter vorantreiben.

Zum Programm der Delegation in New York gehören unter anderem Gespräche mit den Delegationen Israels und Neuseelands und die Teilnahme an Diskussionsveranstaltungen zu feministischer Außenpolitik sowie zu Gleichstellung und Digitalisierung.

Darüber hinaus ist die Übergabe roter Handabdrücke an die VN-Sonderbeauftragte für Kinder in bewaffneten Konflikten, Virginia Gamba, geplant, die im Deutschen Bundestag anlässlich des „Red Hand Day“ gesammelt wurden, um gegen den Missbrauch von Kindern als Soldatinnen und Soldaten zu protestieren.

In Washington wird die Delegation Gespräche mit Mitgliedern des Kongresses führen. Zudem ist ein Fachaustausch mit Vertreterinnen von „running start“ geplant. Die Organisation unterstützt junge Frauen dabei, politische Ämter anzustreben.