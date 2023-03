Deutsch-Japanische Parlamentariergruppe besucht Japan

Vom 6. bis 11. März 2023 wird eine Delegation der Deutsch-Japanischen Parlamentariergruppe unter Leitung des Vorsitzenden, Michael Müller (SPD), nach Tokio, Kyoto und Osaka in Japan reisen. Die weiteren Delegationsmitglieder sind Dr. Andreas Lenz (CDU/ CSU), Erhard Grundl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Daniel Föst (FDP) und Gereon Bollmann (AfD).

Die Delegationsreise dient primär dem bilateralen parlamentarischen Austausch mit Abgeordneten des Kokkai – dem japanischen Parlament. In Osaka wird die Delegation zudem Abgeordnete des Regionalparlaments treffen. Thematische Schwerpunkte werden unter anderem sein: auswärtige Politik, vor allem das Verhältnis zur Volksrepublik China, Sicherheit sowie Energiepolitik, Maßnahmen gegen den Klimawandel sowie Wirtschaft und der demographische Wandel als gemeinsame Herausforderung.

In Kyoto wird die Delegation die vom Goethe-Institut getragene Villa Kamogawa besuchen. Das Thema der bilateralen Handelsbeziehungen und das Engagement deutscher Unternehmen in Japan sollen durch Besuche bei deutschen Unternehmen in der Region um Osaka vertieft werden.