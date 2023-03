Innenausschuss informiert sich über Migrationspolitik in Kanada

Eine Delegation des Ausschusses für Inneres und Heimat wird vom 19. bis 24. März 2023 nach Kanada reisen. Der Delegation unter Leitung des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden, Prof. Dr. Lars Castellucci (SPD), gehören die Abgeordneten Hakan Demir (SPD), Alexander Hoffmann (CDU/CSU), Josef Oster (CDU/CSU), Dr. Ann-Veruschka Jurisch (FDP), Steffen Janich (AfD) und Martina Renner (DIE LINKE.) an.

Die Delegationsreise wird sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Migration, insbesondere mit der Fachkräfteeinwanderung nach kanadischem Vorbild, der Integration und dem Gelingen des Zusammenlebens in Vielfalt beschäftigen.

Hierzu wird sich die Delegation in politischen Gesprächen auf bundes-, landes- und kommunaler Ebene mit den staatlichen Programmen und gesetzlichen Regelungen zur Fachkräfteeinwanderung befassen und dabei einen Schwerpunkt auf das kanadische Punktesystem legen. Darüber hinaus sollen vor Ort in den Städten Toronto, Ottawa und Winnipeg staatliche sowie zivilgesellschaftliche Projekte und Programme besucht werden, die den Bereich der Integration von Eingewanderten und deren Unterstützung beim Ankommen in einer neuen Gesellschaft beleuchten. Abschließend soll das Gelingen des Zusammenlebens verschiedener Kulturen und Religionen in einer Einwanderungsgesellschaft in den Blick genommen werden.

Der Delegationsbesuch und die in diesem Rahmen beabsichtigten Gespräche sollen dazu dienen, den fachlichen Austausch weiter zu verfolgen und die anstehenden Reformüberlegungen zur Fachkräfteeinwanderung und zum Staatsangehörigkeitsrecht sowie die Herausforderungen im Bereich der Integration konstruktiv politisch zu begleiten.