Im Rahmen seines Staatsbesuches in Deutschland wird S.M. König Charles III. am Donnerstag, 30. März 2023 um 12 Uhr vor dem Deutschen Bundestag eine Rede halten.

Medienschaffende, die an diesem Besuchsteil im Deutschen Bundestag teilnehmen möchten, benötigen für den Einlass ins Reichstagsgebäude neben dem amtlichen Lichtbildausweis eine Sonderakkreditierung des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung (BPA) für den Staatsbesuch sowie einen BPA-Zusatzausweis für den Besuchsteil Bundestag. Die Frist zur Akkreditierung beim BPA ist abgelaufen.

Der Eingang für alle Medienschaffenden zum Reichstagsgebäude ist der Eingang Nord. Einlass ist möglich am Donnerstag, 30. März 2023, ab 7 Uhr (mit Blick auf den Aufbau in der Westlobby für Fernsehsender etc.).

Es wird ausdrücklich gebeten, von frühzeitigen Platzreservierungen auf den beiden Pressetribünen abzusehen. Beide Pressetribünen werden kurz vor 11 Uhr aus Sicherheitsgründen noch einmal komplett geräumt.

Medienschaffende, die über die 94. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 30. März 2023, ab 9 Uhr, berichten wollen, erhalten am Donnerstagmorgen noch mit den üblichen roten Presseausweisen des Deutschen Bundestages (Kurzzeitakkreditierungen und Jahresakkreditierungen) Einlass ins Reichstagsgebäude. Ab 10 Uhr verlieren die roten Presseausweise des Deutschen Bundestags (Kurzzeitakkreditierungen und Jahresakkreditierungen) für die Dauer des Staatsbesuches aber ihre Gültigkeit. Medienschaffende, die keine BPA-Sonderakkreditierung (nebst BPA-Zusatzausweis) haben, sind aufgefordert, in dieser Zeit das Reichstagsgebäude zu verlassen.

Wir bitten Sie um Verständnis für diese organisatorischen Maßnahmen.