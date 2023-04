Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Aydan Özoğuz eröffnet die Ausstellung „70 Jahre zwischen Natur & Gesellschaft“ anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Die zu diesem Jubiläum vom DWD konzipierte und im Bundestag präsentierte Ausstellung „70 Jahre zwischen Natur & Gesellschaft“ gibt Einblicke in das Innenleben einer hoch digitalisierten Behörde und ihre Bedeutung für Wetter und Klima in Deutschland. So ist beispielsweise an der Eingangsstation erstmals das unterzeichnete Original-DWD-Gesetz aus dem Jahr 1952 zu sehen. Die Ausstellung zeigt, wie der DWD im täglichen Leben der Menschen präsent ist.

Bundestagsvizepräsidentin Özoğuz eröffnet die Ausstellung am 19. April 2023 um 17 Uhr im Paul-Löbe-Haus. Grußworte sprechen Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, Udo Schiefner, Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Bundestages sowie Prof. Dr. Gerhard Adrian, Präsident des DWD.

Die Ausstellung im Bundestag kann bis zum 12. Mai 2023 besichtigt werden. Weitere Informationen zur Ausstellung sowie zu den angebotenen Führungen und Vorträgen gibt es unter www.bundestag.de/ausstellung-dwd

Hinweis:

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu der Ausstellungseröffnung herzlich eingeladen. Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).