Vom 1. bis 5. Mai 2023 befindet sich eine Delegation der Deutsch-Brasilianischen Parlamentariergruppe in Brasilien.



Dabei geht es vorrangig um den bilateralen Austausch zwischen dem Deutschen Bundestag und der Abgeordnetenkammer Brasiliens. Das letzte Treffen dieser Art fand 2016 in Brasilia statt; für die Gruppe erklärt deren Vorsitzender Silberhorn, es sei höchste Zeit, nach der Corona-Pandemie und den Parlamentswahlen in beiden Ländern wieder persönliche Kontakte unter den Abgeordneten knüpfen können.

Schwerpunkt der Reise bilden Gespräche zur aktuellen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage Brasiliens. Neben den bilateralen Beziehungen wird es auch um das EU-Mercosur-Handelsabkommen, die Energiegewinnung und –versorgung, um die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und den Umweltschutz gehen. Dazu sind Treffen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Sao Paulo, Brasilia und Salvador geplant.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Thomas Silberhorn (Ltg., CDU/CSU), Manuel Gava (SPD), Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN), Beatrix von Storch (AfD) und Alexander Ulrich (Die Linke.).