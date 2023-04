Eine Delegation der Parlamentariergruppe Belgien-Luxemburg reist vom 2. bis 5. Mai 2023 nach Belgien, um den parlamentarischen Austausch auf föderaler Ebene insbesondere mit der Belgisch-Deutschen parlamentarischen Freundschaftsgruppe, der Senatspräsidentin und Abgeordneten verschiedener Ausschüsse zu befördern.

Themen sind die Europa-, die Energie- und die Klimapolitik.

Im Vordergrund eines Hafenbesuchs in Antwerpen steht die verkehrspolitische, grenzüberschreitende deutsch-belgische Zusammenarbeit.

Um den verschiedenen Regionen und Gemeinschaften Belgiens gerecht zu werden, findet zudem ein parlamentarischer Austausch auch auf regionaler Ebene statt. So besucht die Gruppe in Namur das Regionalparlament der Wallonie und in Eupen das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

An der Gedenkstätte Fort Breendonk, einem ehemaligen Konzentrationslager der Nationalsozialisten, legt die Delegation einen Kranz nieder.

Die Gruppe besteht aus den Abgeordneten Patrick Schnieder (Ltg., CDU), Ye-One Rhie (SPD) und Markus Herbrand (FDP).