Am heutigen 27. April findet wieder der Zukunftstag für Mädchen und für Jungen, der „Girls‘ Day und der Boys‘ Day“, statt, damit junge Menschen durch „Schnupperpraktika“ Einblick in Berufe erhalten, in denen Frauen oder Männer unterrepräsentiert sind.

Der Aktionstag soll dazu beitragen, neue Zukunftsoptionen zu schaffen, Rollenvorstellungen zu öffnen und Sozialkompetenz zu stärken. Gleichzeitig kann dies dazu beitragen, Arbeitsmarkt-, Karriere- und Verdienstchancen zu verbessern.

Der Deutsche Bundestag beteiligt sich auch in diesem Jahr daran: 16 Mädchen und 16 Jungen haben heute die Gelegenheit, verschiedene Berufsbilder im Parlament kennenzulernen. Für die Mädchen stehen die Energieleitzentrale, die IT-Referate und das TV-Studio des Bundestages auf dem Programm. Die Jungen dürfen einen Blick auf die erzieherischen und pädagogischen Tätigkeiten in der Kindertagesstätte und die Arbeit in den Ausschusssekretariaten werfen.

Für die Kinderkommission des Bundestages erklärt dazu dessen Vorsitzender Paul Lehrieder:

„Der Zukunftstag bietet jungen Menschen, aber auch ihren Eltern und denjenigen, die ihnen an diesem Tag so großartige Angebote machen, die Möglichkeit, neue Zukunftsoptionen zu entdecken und ihren Horizont zu erweitern. Für uns alle ist es wichtig, Chancen zu erkennen, Neues zu entdecken und über stereotype Rollenbilder hinauszuschauen. Die Kinderkommission wünscht allen Teilnehmenden dabei viel Spaß!“