Gegenwärtig leisten in Deutschland etwa 100.000 Menschen einen Freiwilligendienst. Diese Menschen in ihrem freiwilligen Einsatz für die Gesellschaft zu unterstützen, die Freiwilligen-dienste noch attraktiver zu machen und noch breiteren Teilen der Gesellschaft die Teilnahme an einem Freiwilligendienst zu ermöglichen, ist Ziel der Koalitionsparteien.

Die Regierungsparteien haben sich hierzu im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Plätze in den Freiwilligendiensten nachfragegerecht auszubauen, Teilzeitmöglichkeiten zu verbessern sowie den internationalen Freiwilligendienst zu stärken und das „FSJ digital“ weiter aufzubauen.

Um den Eindruck der aktuellen Situation im Bereich der Freiwilligendienste und der dort bestehenden Herausforderungen weiter zu vertiefen, wird sich der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ in seiner 13. Sitzung am 10. Mai 2023 mit dem Thema „Freiwilligendienste“ befassen.

Im Rahmen der Sitzung wird ein öffentliches Fachgespräch stattfinden, zu dem die Abgeordneten

• Lea Blesch, BFD Bundessprecherin,

• Kapitän zur See Karsten Logemann, Bundesministerium der Verteidigung, Leiter Referat FüSK III 6 – Personelle Einsatzbereitschaft, Personalstruktur und -bedarf

• Johannes Rößner, BFD Bundessprecher, sowie

• Monique Weigelt, Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr

als Sachverständige in den Unterausschuss eingeladen haben.

