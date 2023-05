Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages schaut sich am Dienstag, 16. Mai die Verkehrslage in Lüdenscheid an. Grund für den Besuch ist eine Petition an den Bundestag.

Seit Anfang Dezember 2021 ist die Rahmedetalbrücke aus Verkehrssicherheitsgründen gesperrt und wurde inzwischen sogar gesprengt. Der Autobahnverkehr fließt durch die Stadt. Ein Lüdenscheider schrieb an den Bundestag und fordert Maßnahmen, die die Stadt entlasten werden, zum Beispiel ein Durchfahrtsverbot für Lkw.

Um 11 Uhr werden sich Mitglieder des Petitionsausschusses an der Kreuzung Lennestraße/Altenaer Straße einen Eindruck von der Verkehrslage verschaffen.

Um 14 Uhr findet ein Pressegespräch im Mercure Hotel in Lüdenscheid, Parkstraße 66, 58509 Lüdenscheid statt.

An dem Ortstermin nehmen unter der Leitung des Abgeordneten Axel Echeverria die Abgeordneten Nezahat Baradari, Martina Englhardt-Kopf, Florian Müller, Anja Liebert, Manfred Todtenhausen und Dirk Brandes teil. Eingeladen sind zudem betroffene Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlichster Branchen aus Lüdenscheid und der zuständigen Behörden.

Der Petitionsausschuss wird in einer späteren Sitzung über die Petition beraten und dem Deutschen Bundestag eine Beschlussempfehlung vorlegen.