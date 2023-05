Bundestagspräsidentin Bas begrüßt zum diesjährigen „PPP“ rund 330 junge Amerikaner im Bundestag. Die Gäste sind Schüler und junge Berufstätige, die als Stipendiaten an diesem Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses teilnehmen. Am Ende ihres Austauschjahres verfolgen sie von der Besuchertribüne aus eine Plenarsitzung des Bundestages und treffen im Parlament dessen Präsidentin und weitere Abgeordnete zu politischen Diskussionen.

Programmablauf:

15 bis 15.45 Uhr Teilnahme an der Plenarsitzung des Deutschen Bundestages (Tribüne des Plenarsaals)

16.15 bis 17.15 Uhr Diskussionsrunden mit Abgeordneten über aktuelle politische Themen (Ausschusssäle PLH E 300, E 600, E 700 und E 800)

17:20 Uhr bis 18 Uhr - presseöffentlich -

Begrüßung und Moderation durch die Vorsitzende der Berichterstattergruppe für die Internationalen Austauschprogramme in der Kommission des Ältestenrates für Innere Angelegenheiten des Deutschen Bundestages, Abg. Marianne Schieder

Begrüßung der Stipendiaten durch die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Bärbel Bas, und den Gesandten der US-Botschaft, Woodward C. Price

Gelegenheit für Fragen und Diskussion (Halle des Paul-Löbe-Hauses)

18 Uhr Buffet-Imbiss und Gelegenheit zum Treffen mit Patenabgeordneten (Halle des Paul-Löbe-Hauses)

Medienvertreter richten Anfragen für Interviews mit Stipendiaten und zur Teilnahme an den Diskussionsrunden bitte direkt an das Fachreferat „Internationale Austauschprogramme“. Ansprechpartner ist Klaus Nawarotzky (klaus.nawarotzky@bundestag.de; Tel: 030 227 31542).

Weitere Informationen zum Programm:

Während des Austauschjahres leben die amerikanischen Stipendiaten in deutschen Gastfamilien und besuchen öffentliche Schulen oder absolvieren Praktika in deutschen Betrieben. Ebenso viele deutsche PPP-Stipendiaten verbringt zur gleichen Zeit ihr Austauschjahr in den USA. Eine Besonderheit des Programms ist, dass Bundestagsabgeordnete für die Stipendiaten eine Patenschaft übernehmen, daher die Namensgebung.

Im Jahr 1983 vereinbarten der Deutsche Bundestag und der Kongress der USA dieses als Stipendium angelegte Austauschprogramm. Seitdem haben mehr als 28.000 Jugendliche aus beiden Ländern am PPP teilgenommen. Das Stipendium wird jährlich in beiden Ländern für Schüler und junge Berufstätige angeboten. Die Bundestagspräsidentin ist Schirmfrau des Programms.

Weitere Informationen zum PPP unter: www.bundestag.de/ppp