FC Bundestag e.V. teilt mit:

2022 hat der FC Bundestag in Finnland nach elf Jahren wieder den Titel gewonnen. Die Mannschaft hat ein Jahr lang intensiv trainiert, um sich optimal auf das 50. Parlamentarierturnier in Wiener Neustadt, Österreich, vorzubereiten und die Titelverteidigung ins Auge zu fassen. Eine Delegation des FC Bundestag e.V. reist daher vom 18. bis 21. Mai 2023 zur diesjährigen Parlamentarier-Europameisterschaft, um sich im Heimstadion des 1. Wiener Neustädter SC sportlich mit den Mannschaften des Finnischen, Österreichischen und Schweizer Parlaments zu messen.

Dazu der Kapitän und Vorstandsvorsitzende des FC Bundestag, Mahmut Özdemir, MdB: „Wir sind fest entschlossen, den Titel von 2022 zu verteidigen. Mit einigem Verletzungspech, aber auch rechtzeitig fit gewordenen Spieler:innen, gehen wir hochmotiviert ins Turnier. Als eigentliche deutsche Fußball-Nationalelf werden wir unser Land würdig vertreten. Dabei sind uns Zusammenhalt, Fairness und Respekt mindestens so wichtig, wie das Ergebnis. Zu dem freuen wir uns, dass der allseits bekannte Fußballtrainer Felix Magath als unser Coach zur Verfügung steht.“

Die Parlaments-Mannschaften aus Österreich, der Schweiz und Finnland begegnen sich seit 1971 jährlich am Christi Himmelfahrt-Wochenende auf dem Fußballplatz. Neben dem sportlichen Wettkampf und dem bereichernden Meinungsaustausch schafft das Fußballturnier einen freundschaftlichen Zusammenhalt zwischen den Parlamentarier:innen. Diese gemeinsamen Werte und die persönliche Verbindung gilt es, besonders in diesen angespannten politischen Zeiten, zu bewahren und zu pflegen.

Die Delegationsreise wird geleitet vom Kapitän Mahmut Özdemir. Die weiteren Teammitglieder sind die Bundestagsabgeordneten Daniel Baldy, Johannes Fechner, André Hahn, Philipp Hartewig, Bruno Hönel, Hubert Hüppe, Dieter Janecek, Ingmar Jung, Michael Kießling, Karsten Klein, Tim Klüssendorf, Jörn König, Patrick Kurth (MdB a.D.), Kevin Leiser, Bernd Reuther, Carsten Schneider, Christian Schreider, Kassen Taher Saleh, Dirk Wiese und Tina Winklmann. Das Team wird vom Trainer Felix Magath gecoached.

Zum Hintergrund des FC Bundestag e.V.

Der FC Bundestag spielt von März bis November immer dienstags in den Sitzungswochen des Parlaments im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin gegen die unterschiedlichsten Freizeit-Teams, vorwiegend aus einem der Wahlkreise unserer Bundestagsabgeordneten und FC Bundestags-Mitglieder. Noch wichtiger als Ergebnisse und Tore sind dabei die Freude am Spiel und der Aufbau und die Pflege von Kontakten jenseits des parlamentarischen Alltags.