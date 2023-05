Anlässlich der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren reist eine Delegation des Sportausschusses vom 13. bis 17. Mai nach Finnland. Am Austragungsort in Tampere steht zunächst der Dialog mit Vertretern des internationalen Eishockeyverbandes (IIHF) und des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im Mittelpunkt.

Hintergrund dieses Programmteils in Tampere ist die Rolle Deutschlands als Gastgeber internationaler Sportgroßveranstaltungen und insbesondere die Unterstützung der Bewerbung des Deutschen Eishockey-Bundes um die Austragung der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren im Jahr 2027. Die Entscheidung trifft der IIHF-Kongress am Rande der WM. Die Abgeordneten besuchen auch Spiele der Deutschen Mannschaft und treffen sich mit Teammitgliedern.

Vertreter der Stadtverwaltung Tampere und des kommunalen Parlaments werden die Delegation über Herausforderungen bei der Durchführung der WM informieren und die Sportinfrastruktur der Stadt vorstellen. Mit der Universität Tampere findet ein Austausch über die sportwissenschaftliche Forschung in Finnland statt.

Den zweiten Teil der Reise nutzt der Ausschuss für den Austausch mit Abgeordneten und Regierungsvertretern am Sitz des finnischen Parlamentes in Helsinki. Neben Gesprächen mit Sportverbänden, dem Nationalen Olympischen Komitee und dem Nationalen Paralympischen Komitee sind die Besichtigung des Olympiastadions und ein Besuch des Sportmuseums geplant. Der Dialog mit der Deutsch-Finnischen Handelskammer rundet das breite politische Themenspektrum der Reise ab.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Frank Ullrich (Ltg.), Sabine Poschmann, Dr. Herbert Wollmann (alle SPD), Stephan Mayer, Dieter Stier (beide CDU/CSU), Tina Winklmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Philipp Hartewig (FDP), Jörn König (AfD) und Dr. André Hahn (DIE LINKE.).