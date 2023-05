Eine Delegation des Ausschusses für Tourismus wird vom 14. bis 17. Mai 2023 nach Kroatien reisen.

Seit rund 20 Jahren wird ein regelmäßiger Austausch zwischen den Akteuren der kroatischen Tourismuspolitik und dem Ausschuss für Tourismus gepflegt. Die meisten Übernachtungen in Kroatien entfallen seit Jahren auf Gäste aus Deutschland. Seit dem 1. Januar 2023 ist der Euro gesetzliches Zahlungsmittel in Kroatien und das Land ist Teil des Schengen-Raums. Beides erleichtert deutschen Urlaubern die Reise nach Kroatien deutlich.

In der Hauptstadt Zagreb sind Gespräche unter anderem mit der Tourismusministerin, Dr. Nikolina Brnjac, dem stellvertretenden Parlamentspräsidenten, Željko Reiner, Mitgliedern des Ausschusses für Tourismus, der Kroatischen Zentrale für Tourismus und einem Vertreter der Deutschen Zentrale für Tourismus geplant. Neben der kroatischen Strategie für einen nachhaltigen Tourismus sind als weitere Themen eine Strategie gegen den Fachkräftemangel, die Beschleunigung der Digitalisierung in der Tourismusbranche, der Kreuzfahrttourismus und seine Folgen sowie die Entwicklung eines nachhaltigen Landtourismus vorgesehen.

In Istrien, der führenden Tourismusregion Kroatiens, sind Gespräche mit der Regionalregierung Istriens und den Bürgermeistern der Tourismushochburgen Opatija und Rovinj geplant. Neben Nachhaltigkeit und Umweltschutz sollen der Camping- und Reisemobiltourismus angesprochen werden, der in Deutschland während der Corona-Pandemie immer beliebter geworden ist. Ein weiteres Thema wird der bei deutschen Urlaubern sehr geschätzte Wassertourismus sein. In Istrien hat man in hohem Maße in die Entwicklung der wassertouristischen Infrastruktur investiert. Der Ausschuss erhofft sich an dieser Stelle einen regen Austausch und für den Tourismus in Deutschland dienliche Informationen.

In Pula wird die Delegation die Schule für Tourismus, Gastgewerbe und Handel besuchen. Sie ist Teil der Partnerschulinitiative des Auswärtigen Amtes. Deutsch wird als 1. und 2. Fremdsprache unterrichtet.

Geleitet wird die Delegation von der Ausschussvorsitzenden Jana Schimke (CDU/CSU). Die weiteren Delegationsmitglieder sind die Abgeordneten Gülistan Yüksel (SPD), Anja Karliczek (CDU/CSU), Michael Donth (CDU/CSU), Stefan Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen), Reginald Hanke (FDP), Mike Moncsek (AfD) und Thomas Lutze (DIE LINKE.).