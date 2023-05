Eine Delegation des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages wird vom 15. bis zum 18. Mai 2023 nach Lagos reisen. Leiter der Delegation ist der Vorsitzende des Ausschusses, Alois Rainer (CDU/CSU). Die weiteren Delegationsmitglieder sind die Abgeordneten Dagmar Andres und Carlos Kasper (beide SPD), Anja Schulz (FDP) und Klaus Stöber (AfD).

Die Mitglieder der Delegation wollen durch ihre Gespräche einen Eindruck von der Entwicklung eines der bevölkerungsreichsten und dynamischsten Staates Afrikas bekommen, in dem moderne Finanzmarktinstrumente eine bedeutende Rolle spielen.

Die Delegation interessiert sich insbesondere für folgende Themen: aufstrebende Finanzmärkte in Subsahara-Afrika, nachhaltige Finanzen, interessante Finanzierungsformen von Unternehmertum, Entwicklung von Lagos als aufstrebendes Finanz-Zentrum und Start-ups im Bereich Fin-Tech. Darüber hinaus möchten sich die Abgeordneten über die Steuerpolitik, Struktur der Staatseinnahmen, Bekämpfung von Steuervermeidung, aber auch Diversifizierung der Wirtschaft und Strukturreformen, Energiewirtschaft (Erdöl, Erneuerbare, Umweltbelange) und Aktivitäten von IWF und Weltbank in Subsahara-Afrika informieren.

Vor dem Hintergrund des anstehenden Regierungswechsels in Nigeria plant die Delegation u.a. folgende Gespräche und Programmpunkte:

• Gespräch mit dem ehemaligen Landesfinanzminister von Lagos State unter Gouverneur Tinubu und möglichen Bundesminister im zukünftigen Präsidialkabinett Tinubu, Olawale Edun;

• Gespräch mit dem CEO der Financial Derivatives Company (FDC) und Mitglied im Economic Advisory Council von Präsident Buhari, Bismarck Rewane;

• Besuch Nigerian Stock Exchange (NSE), Lagos Island, und Gespräch mit dem CEO der Nigerian Stock Exchange Ltd., Temi Popoola;

• Besichtigung der Lagos Free Zone (Öl-Raffinerie des Dangote-Konzers, der größten Anlage ihrer Art in Afrika) und Gespräch mit Group Executive Director Dangote Industries Ltd., Devakumar Edwin;

• Gespräch mit Chief Regulatory und Government Relations Officer des Fintech-Unternehmen Flutterwave, Bankole Falade;

• Gespräch mit AHK und deutschen Bankenvertretern;

• Treffen mit deutschen und nigerianischen Jungunternehmerinnen und -unternehmern.