Eine Delegation des Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen reist vom 29. Mai bis 2. Juni zu Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern und Experten über Wohnungsbau und Stadtplanung in die Schweiz.

Auf Bundes- und Kommunalebene steht der Meinungsaustausch zu den Herausforderungen, mit beschränkten Ressourcen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, im Vordergrund. Hierfür stehen in Bern Vertreter des Nationalrates und des Bundesamtes für Wohnungswesen zur Verfügung. Ebenso werden die kommunalen Bemühungen und Strategien sowohl in Bern als auch in Zürich mit den jeweiligen Vertretern der Stadt erörtert. Beispielhaft können erfolgreiche Projekte zur Arealentwicklung und zur Umwandlung von Flächen zu Wohnzwecken vor Ort besichtigt werden.

Das genossenschaftliche Wohnungswesen stellt einen weiteren Schwerpunkt der Reise dar. Neben Gesprächen können auch hier interessante Projekte einer vergleichenden Betrachtung unterzogen werden. Ergänzt werden diese Eindrücke um innovative Lösungsansätze beim Bauen durch den Einsatz moderne Technologien. Diese werden von Wissenschaftlern der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) vorgestellt.

Leiterin der Delegation ist die Vorsitzende des Ausschusses, Sandra Weeser (FDP). Der Delegation werden die Abgeordneten Carolin Bachmann (AfD), Caren Lay (DIE LINKE.), Bettina Müller (SPD), Karoline Otte (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Lars Rohwer (CDU/CSU), Manfred Todtenhausen (FDP), und Emmi Zeulner (CDU/CSU) angehören.