Vom 29. Mai bis 2. Juni 2023 reist eine Delegation des Wirtschaftsausschusses nach Schweden und Finnland. Sie beginnt mit dreitägigen Gesprächen in der Metropolregion Stockholm, um im Anschluss die finnische Hafenstadt Turku und eine dort ansässige Reederei zu besuchen. Weitere Termine stehen im Südwesten Finnlands und in der Hauptstadtregion Helsinki an.

Neben dem allgemeinen Austausch mit Parlamentariern geht der Ausschuss Potenziale und Herausforderungen der aktuellen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands zu Schweden und Finnland an. Ein Fokus liegt dabei auf dem Aspekt der innereuropäischen Rohstoffförderung. Insbesondere seltene Erden ließen sich verstärkt von Schweden und Finnland beziehen, die über signifikante Vorkommen dieser Rohstoffe verfügen. Auch im Hochtechnologiebereich sieht der Ausschuss zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten; in diesem Zusammenhang wird auch der zukünftige Umgang mit der zivilen Nutzung der Kernenergie erörtert. Dazu wird die Delegation die finnische Insel Olkiluoto besuchen, auf der sich neben dem derzeit entstehenden, weltweit ersten Endlager für hochradioaktive Abfälle auch ein Atomkraftwerk mit einem kürzlich in Betrieb gegangenen modernen Kernreaktor befindet. Im Übrigen sind Gespräche mit Unternehmen und den deutschen Außenhandelskammern und mit Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung geplant.

Der Delegation besteht aus den Abgeordneten Michael Grosse-Brömer (Ltg.), Klaus-Peter Willsch, Jan Metzler (alle CDU/CSU), Sebastian Roloff, Johannes Arlt (beide SPD), und Dr. Sandra Detzer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).