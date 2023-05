Der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages wird in der Zeit vom 4. bis 9. Juni 2023 eine Delegationsreise in die USA mit Besuch der Städte San Francisco, Los Angeles und Seattle unternehmen.

Der Delegation, die von Abg. Bernd Reuther (FDP) geleitet wird, gehören Anja Troff-Schaffarzyk und Mathias Stein (beide SPD), Martina Englhardt-Kopf und Dr. Christoph Ploß (CDU/CSU), Lukas Benner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Dr. Dirk Spaniel (AfD) und Thomas Lutze (DIE LINKE.) an.

In der verkehrspolitischen Diskussion in Deutschland spielen Elektromobilität und autonomes Fahren eine wichtige Rolle. Über diese Themen sowie über den Stand der technischen Entwicklung will sich die Delegation durch den Besuch von Tech-Firmen im Silicon Valley bei San Francisco informieren.

In Los Angeles wird die Delegation Nordamerikas größten Containerhafen besuchen, um Gespräche zu nachhaltiger und klimaneutraler Hafenwirtschaft und Digitalisierung zu führen

Einen weiteren Themenschwerpunkt bildet die Unterrichtung über Konzepte des ÖPNV, die insbesondere mit Bezug zu den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles im Jahr 2028 erörtert werden sollen.

Fragen der Luftverkehrswirtschaft werden zentrale Themen beim Besuch der Boeing-Werke in Seattle sein. Dabei sollen auch Aspekte zukünftiger klimafreundlicher Luftfahrt erörtert werden.