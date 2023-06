Auf Einladung der Präsidentin des litauischen Parlaments, Viktorija Čmilytė-Nielsen, reist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas zum erstmalig stattfindenden hochrangigen Treffen der Präsidentinnen und Präsidenten der Parlamente der NATO-Mitgliedstaaten vom 1. bis 3. Juni 2023 nach Vilnius.



In den drei Debatten der Konferenz am 2. Juni wird es um folgende Themen gehen: „Globale Herausforderungen, globale Partner, globale NATO“, „Interne Transformation: Verteidigungsausgaben erhöhen, Abschreckung und Verteidigung stärken“ (hierzu wird u.a. Bundestagspräsidentin Bas eine Keynote-Speech halten) sowie „Eine starke und unabhängige Ukraine: ein langfristiger Unterstützungsplan für die Ukraine“. Zu der Konferenz ist auch der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk eingeladen, der zum dritten Thema sprechen wird.

Am 3. Juni ist ein Besuch auf dem litauischen Truppenübungsplatz in Pabradé geplant, wo die NATO Enhanced Forward Presence Battlegroup regelmäßig übt.



Die Bundestagspräsidentin wird von der stellvertretenden Leiterin der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der NATO, Abg. Marja-Liisa Völlers (SPD), nach Vilnius begleitet.