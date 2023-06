Vom 5. bis 10. Juni 2023 reist eine Delegation des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages unter Leitung der Vorsitzenden, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), in die USA. An der Delegationsreise nehmen die Abgeordneten Wolfgang Hellmich und Marija-Liisa Völlers (beide SPD), Kerstin Vieregge und Dr. Reinhard Brandl (beide CDU/CSU), Sara Nanni (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Dr. Marcus Faber (FDP) und Dietmar Friedhoff (AfD) teil.

Der Schwerpunkt der Delegationsreise liegt auf politischen Gesprächen. So wird sich die Delegation in New York und Washington, D.C., mit internationalen Vertreterinnen und Vertretern über aktuelle VN-Einsätze und Peacekeeping austauschen und Gespräche mit sicherheits- und verteidigungspolitischen Thinktanks führen. In Washington, D.C., werden die Delegationsmitglieder zudem mit Vertreterinnen und Vertretern des Verteidigungs- und des Außenministeriums sowie mit Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses zusammenkommen. Ein Be-such im Hauptquartier des Supreme Allied Commander Transformation der NATO in Norfolk, Virginia, sowie beim Stützpunkt der U.S. Navy in Norfolk werden die Reise abrunden.