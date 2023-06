Der Deutsche Bundestag wird den 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953 mit einer parlamentarischen Gedenkstunde würdigen. Die zentrale Rede der Gedenkstunde wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halten.

Nach einer Begrüßung durch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas werden vier Augenzeugenberichte vom 17. Juni 1953 vorgetragen. Die Augenzeugen, die in der DDR politisch verfolgt und inhaftiert wurden, werden bei der Gedenkstunde anwesend sein; einer von ihnen wird seine Erinnerungen selbst schildern. Die anderen drei Beiträge werden von einer Schülerin und zwei Schülern aus Berlin vorgetragen, die sich mit den Ereignissen des 17. Juni, der Aufarbeitung der SED-Diktatur und der gegenwärtigen Erinnerungskultur intensiv beschäftigt haben. Die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke, wird diesen Teil der Gedenkstunde moderieren.

Anschließend wird ein einzigartiges Tondokument von einer Versammlung von Arbeitern des Elektromotorenwerks in Wernigerode am 18. Juni 1953 abgespielt, das die damalige Atmosphäre wiedergibt. Darauf wird die Gedenkrede des Bundespräsidenten folgen.

Hinweise

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten des Bundestages eine gültige Akkreditierung der Pressestelle (bundestag.de/akkreditierung).



Eine Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages zu den Ereignissen des 17. Juni 1953 finden Sie unter dem folgenden Link: Der 17. Juni 1953 und seine Rezeption in Politik und Öffentlichkeit