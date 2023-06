Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ teilt mit:

In Deutschland gibt es gegenwärtig etwa 29 Millionen Engagierte, die einen unverzichtbaren Beitrag zum Funktionieren des Gemeinwesens leisten. Das bürgerschaftliche Engagement ist dabei so vielfältig, wie die Gesellschaft selbst. Von der breiten Öffentlichkeit nicht immer beachtet, haben sich auch viele Migrant*innen selbst organisiert, um sich zu engagieren.

Ziel der Sitzung ist es, den Eindruck der Abgeordneten vom Engagementbereich der migrantischen Selbstorganisationen zu vertiefen und mit entsprechenden Organisationen weiter ins Gespräch zu kommen. Vor diesem Hintergrund wird sich der Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement in seiner 14. Sitzung am 14. Juni mit dem Thema „Migrant*innenselbstorganisationen“ befassen.

Im Rahmen der Sitzung wird ein öffentliches Fachgespräch stattfinden, zu dem die Abgeordneten

• Özge Erdoğan, Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland e.V., Geschäftsführerin,

• Ahmad Mansour, Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention (MIND) GmbH, Geschäftsführer,

• Dr. Soraya Moket (angefragt), Dachverband der Migrantinnenorganisationen – DaMigra e.V., stellv. Geschäftsführerin, und

• Ayman Qasarwa, Dachverband der Migrant*innenorganisationen in Ostdeutschland (Da-MOst), Geschäftsführer,

als Sachverständige in den Unterausschuss eingeladen haben.

Hinweise:

