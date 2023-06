Die Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Neuausrichtung, Anpassung und Abzug 2015 bis 2021: Deutschlands Rolle im multilateralen Kontext – Abzug und Verhandlung“.

Deutschlands Zusammenarbeit mit anderen Staaten sowie den internationalen Organisationen während der letzten Jahre des Afghanistan-Einsatzes ist Thema einer öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“.

Eingeladen sind ehemalige Diplomaten, die für Deutschland, die EU sowie die Vereinten Nationen in Afghanistan eingesetzt waren.

Die Mitglieder der Kommission möchten unter anderem erfahren, wie die Sachverständigen die Pläne der Trump- und der Biden-Administration in Bezug auf den Abzug der US-Truppen seinerzeit einschätzten, wie sich das auf die politischen Optionen in dieser Phase auswirkte und welche Lehren sie aus diesen Erfahrungen für künftige Engagements ziehen würden.

Darüber hinaus möchte die Enquete-Kommission in Erfahrung bringen, wie sie die letzten Wochen des internationalen Engagements in Afghanistan wahrgenommen haben und wie sie die Abstimmungen vor Ort in Kabul mit den internationalen Partnern und der afghanischen Regierung in dieser Zeit einschätzen.

Schließlich möchte die Kommission von den Sachverständigen wissen, wie damals aus ihrer Sicht die Zusammenarbeit zwischen der UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) und der NATO funktionierte und wie die Rolle Deutschlands zu bewerten war.

Eingeladene Sachverständige:

• Andreas von Brandt, Auswärtiges Amt (2020 bis 2021: Leiter der EU-Delegation in Kabul)

• Jan Hendrik van Thiel, Botschafter in Kingston, Jamaica (2021: Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Afghanistan)

• per Videokonferenz:

Deborah Lyons, San Francisco, USA (2013 - 2016: Botschafterin Kanadas in Afghanistan, 2020 - 2022: Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Afghanistan und Leiterin von UNAMA, UN Assistance Mission in Afghanistan)

Detaillierte Informationen zur Anhörung finden Sie auf der Internetseite der Kommission:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/enquete_afghanistan/anhoerungen/952494-952494

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

Zu Beginn der Sitzung können Auftaktbilder gemacht werden.