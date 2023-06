Projektgruppe „Sicherheit und Stabilisierung“ der Enquete-Kommission „Afghanistan“ teilt mit:

„Die Bundeswehr verdient größten Respekt für ihren Einsatz in Afghanistan“, so der Vorsitzende der Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das zukünftige vernetzte Engagement Deutschlands“, Michael Müller. Auf Initiative der Projektgruppe „Sicherheit und Stabilisierung“ der Enquete-Kommission besuchte er mit deren Mitgliedern am vergangenen Dienstag, den 13. Juni 2023, das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam.

Das Kommando koordiniert die Auslandseinsätze der Bundeswehr und war somit auch für den Einsatz in Afghanistan von 2001 bis 2021 zuständig. Befehlshaber Generalleutnant Bernd Schütt und sein Team informierten über Aufgaben und Arbeitsweise. Die Mitglieder der Kommission, die sich schwerpunktmäßig mit militärischen und polizeilichen Aspekten des 20 Jahre dauernden internationalen Einsatzes beschäftigen, traten mit den Soldatinnen und Soldaten in den Austausch über die damaligen Herausforderungen. Weiter informierten sie sich darüber, welche Konsequenzen aus den Erfahrungen und für Soldaten und ihre Angehörigen oft schmerzlichen Belastungen gezogen wurden. Den Mitgliedern der Kommission war es besonders wichtig, mit diesem Besuch ihre Wertschätzung und ihren Respekt für das Geleistete zum Ausdruck zu bringen.

Im Anschluss besuchte die Delegation unter Leitung des Projektgruppenvorsitzenden Peter Beyer auf dem Gelände des Einsatzführungskommandos die Gedenkstätte „Wald der Erinnerungen“. „Dieser Ort bietet die Möglichkeit für Trauerbewältigung und Erinnerung. Darüber hinaus ist er ein wichtiges Zeichen der Achtung gegenüber den Streitkräften und der Erinnerung an Soldatinnen und Soldaten, die in Ausübung ihrer Dienstpflicht – der Verteidigung von Frieden, Recht und Freiheit – ums Leben gekommen sind“, so Peter Beyer.