Vom 24. bis 28. Juni 2023 besucht eine Delegation des Ausschusses für Klimaschutz und Energie unter Leitung seines Vorsitzenden, Abg. Klaus Ernst, das Königreich Marokko.

Marokko verfügt über exzellente natürliche Bedingungen für die Nutzung von erneuerbaren Energien, insbesondere von Wind und Sonne. Damit ist Marokko interessant als zukünftiger als Standort für die großtechnische Produktion von grünem Wasserstoff.

Schwerpunkte des Delegationsbesuchs werden die Klima- und die Energiepolitik, insbesondere mit Blick auf die erneuerbaren Energien und Energieeffizienz sein.

Die Delegation wird in Rabat vertiefende Gespräche mit Parlamentsabgeordneten sowie mit Vertretern des Ministeriums für Energiewende und nachhaltige Entwicklung (MTEDD), mit Vertreterinnen und Vertretern deutscher Unternehmen, die energiepolitische Projekte in Marokko betreiben, sowie Nichtregierungsorganisationen führen. Die Reise wird die Delegation nach Ouarzazate zum Besuch des Solarwärmekraftwerks NOOR sowie zum Wasserkraftwerk am Staudamm El Mansour Eddahbi führen. Dort stehen Treffen mit dem Gouverneur und Parlamentariern aus der Region sowie Gespräche über die Ressource Wasser auf dem Programm.

Der Delegation werden neben dem Vorsitzenden des Ausschusses, Klaus Ernst (DIE LINKE.) die Abgeordneten Markus Hümpfer (SPD), Dr. Wolfgang Stefinger (CDU/CSU), Olaf in der Beek (FDP), Marc Bernhard (AfD) und Amira Mohamed Ali (DIE LINKE.) angehören.