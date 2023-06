Vom 26. bis 30. Juni 2023 reist eine Delegation der Parlamentariergruppe Westafrika in die Republik Côte d’Ivoire reisen.

Sie wird sich dort insbesondere mit Parlamentariern, die enge Kontakte zu Deutschland pflegen, sowie mit dem Parlamentspräsidenten, dem Vizepräsidenten, der Außenministerin und weiteren Fachministern austauschen.

Darüber hinaus wird es im Gespräche mit verschiedenen nichtstaatlichen Organisationen, politischen Stiftungen, deutschen Mittlerorganisationen sowie Vertreterinnen und Vertretern der ivorischen Zivilgesellschaft geben.

Die Delegation beabsichtigt, in diesen Begegnungen einen Schwerpunkt auf gesundheits-, wirtschafts-, sozial-, bildungs-, gleichstellungs- sowie umweltpolitische Fragen zu legen.



Zudem ist der Besuch einer Kakaoplantage und einer Bananenplantage geplant. Hier sollen in Gesprächen mit Arbeitern sowie Vertretern der Gewerkschaften die Themen Landrechte, Wertschöpfung, Lieferketten, faire Löhne, nachhaltiger Anbau, Kinderarbeit und Digitalisierung in der Landwirtschaft im Fokus stehen.

Ferner stehen Besuche der Internationalen Antiterrorakademie, der Universität Houphouët-Boigny und eines Projektes der deutschen Entwicklungszusammenarbeit auf dem Programm.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Dr. Karamba Diaby (SPD, Ltg), Beate Walter-Rosenheimer (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Christoph Hoffmann (FDP), Alexander Throm (CDU/CSU) und Jessica Tatti (DIE LINKE.).