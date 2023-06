Auf Einladung der Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Spanien, Meritxell Batet Lamaña, und des Präsidenten des Senats von Spanien, Ander Gil García, reist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas am 29. und 30. Juni 2023 nach León/Spanien zu einer interparlamentarischen Konferenz zur Stärkung des Parlamentarismus und der Demokratie.

Bundestagspräsidentin Bas wird in der ersten Arbeitssitzung am 30. Juni einen Redebeitrag zum Thema „Parlamentarische Kooperation und Entwicklung der Demokratie“ halten.

Die Konferenz in León ist Teil der parlamentarischen Dimension der spanischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt. Sie findet in Anwesenheit des Königs Felipe VI. statt. Eingeladen sind alle Parlamente der EU-Staaten, das Europäische Parlament sowie Parlamente der Staaten, mit denen die EU besondere Beziehungen pflegt, sowie Malawi als Gastland.