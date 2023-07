Vom 8. bis 21. Juli 2023 reist eine Delegation der Parlamentariergruppe Anden-Staaten nach Kolumbien und Bolivien.

Die Delegationsreise dient vorrangig dem bilateralen Austausch zwischen dem Deutschen Bundestag und den Parlamenten der Partnerländer. Schwerpunkte der Reise werden Gespräche zur aktuellen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage in Kolumbien und Bolivien sein. In Kolumbien soll die Aufarbeitung des jahrzehntelangen internen bewaffneten Konflikts, der Friedensprozess und die Situation der vielen aus Venezuela Geflüchteten thematisiert werden. Dazu sind Treffen mit Betroffenen und verschiedenen sozialen Einrichtungen geplant. Auch die Stadt Cúcuta nahe der venezolanischen Grenze soll besucht werden. In Bolivien soll es neben den politischen Gesprächen um Fragen der Energiegewinnung und um die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen gehen. Geplant sind unter anderem Besuche einer Lithium-Abbaustätte und einer Windkraftanlage.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ltg.), Heike Engelhardt (SPD), Jens Beeck (FDP), Stefan Keuter (AfD) und Anke Domscheit-Berg (Die Linke.).