Bundestagspräsidentin Bärbel Bas reist am 17. und 18. Juli 2023 zur 6. Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und Parlamentspräsidenten der deutschsprachigen Länder nach Belgien. Für den belgischen Zentralstaat wird die Tagung vom Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien ausgerichtet. Die Gespräche finden in St. Vith und Eupen statt.



Das Schwerpunktthema lautet diesmal „Politische Bildung in den Parlamenten als Instrument zur Bekämpfung von Desinformation und Fake News“. Nach einer Begrüßung durch die Präsidentin der Belgischen Abgeordnetenkammer, Eliane Tillieux, und den Vorsitzenden des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Charles Servaty, sowie Impulsreferaten findet ein Meinungsaustausch der Konferenzteilnehmer statt.



Zu dieser jährlichen Veranstaltung kommen die Parlamentspräsidenten Deutschlands, Österreichs, Liechtensteins, Luxemburgs, der Schweiz und der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zusammen. Das Format dieses Treffens hat Norbert Lammert 2016 als damaliger Bundestagspräsident ins Leben gerufen. Zuletzt fand die Tagung 2022 in Vaduz (Liechtenstein) statt.