Eine Delegation des Sportausschusses des Deutschen Bundestages reist vom 23. bis 28. Juli unter Leitung des Ausschussvorsitzenden Frank Ullrich (SPD) anlässlich der World Aquatics-Schwimm-Weltmeisterschaften nach Japan. Am Austragungsort in Fukuoka steht zunächst der Dialog mit Vertretern des Deutschen Schwimmverbandes (DSV), der deutschen Mannschaft und des internationalen Schwimmverbandes (World Aquatics) im Mittelpunkt. Besuche von Wettkämpfen mit deutscher Beteiligung sind ebenfalls vorgesehen. In Kumamoto wird sich die Delegation mit der Stadtverwaltung und der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Kumamoto austauschen.

Der zweite Reiseteil findet in Tokio statt, wo sich die Delegation über die Nachnutzung der Olympia-Sportstätten und der Infrastruktur im Hinblick auf Nachhaltigkeit informieren möchte. Hierbei stehen der Besuch einer Wettkampfstätte und Gespräche mit der Stadtverwaltung Tokio im Vordergrund. Ferner sind Gespräche mit dem Japanischen Olympischen Komitee und dem Japanischen Paralympischen Komitee geplant. Darüber hinaus wird die Gelegenheit zu Gesprächen mit dem Japan Sports Council und der Japan Sports Agency sowie zur Besichtigung des High Performance Sports Center genutzt. Die Teilnahme an der Veranstaltung anlässlich des 50jährigen Jubiläums des deutsch-japanischen Sportjugend-Simultanaustausches rundet das Spektrum der Reise ab.

Hintergrund beider Reiseteile ist die Rolle Deutschlands als Gastgeber für internationale Sportgroßveranstaltungen. Die Reise soll weitere Erkenntnisse darüber eröffnen, wie Sportgroßereignisse noch effizienter, nachhaltiger und bürgerfreundlicher gestaltet werden können.

Zu einem allgemeinpolitischen Gespräch kommt die Delegation mit Abgeordneten des japanischen Parlaments zusammen.

Neben Frank Ullrich (SPD) nehmen teil: Jasmina Hostert (SPD), Christian Schreider (SPD), Stephan Mayer (CDU/CSU), Dieter Stier (CDU/CSU), Tina Winklmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Philipp Hartewig (FDP), Jörn König (AfD) und Christian Görke (DIE LINKE.).