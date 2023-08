Aus Anlass des 75. Jahrestages der konstituierenden Sitzung des Parlamentarischen Rates veranstaltet der Deutsche Bundestag am 1. September 2023 eine Feierstunde im Museum Koenig in Bonn und hat dazu die Repräsentanten der Verfassungsorgane und andere hochrangige Gäste eingeladen. Nach einleitenden Worten von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hält Bundespräsident a.D. Joachim Gauck die Festrede.

Im Museum Koenig hatte der Parlamentarische Rat 1948 seine Eröffnungsfeier. Die Feierstunde am 1. September 2023 eröffnet eine Reihe von Veranstaltungen des Deutschen Bundestages zum Jubiläumsjahr 75 Jahre Grundgesetz – 75 Jahre Deutscher Bundestag, die bis zum 7. September 2024 stattfinden werden.

Im Anschluss an die Feierstunde findet im Museum Koenig eine Begegnung von Jugendlichen mit den Repräsentanten der Verfassungsorgane statt. Die Jugendlichen aus Bonn und Potsdam präsentieren die Ergebnisse eines Workshops zum Thema 75 Jahre Parlamentarischer Rat.

Ein detailliertes Presseprogramm wird zeitnah veröffentlicht.

